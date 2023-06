Pese a empate en evaluación, Torres Sánchez da como casi un hecho el cese de la titular de Cultura y defiende otra vez a Segam

El Gobierno del Estado se encuentra a la espera de ubicar un nuevo perfil para anunciar el cese de la titular de la Secretaría de Cultura, Elizabeth Torres Méndez, debido a los resultados en la última evaluación gabinete legal y ampliado de la administración, informó el secretario general, José Guadalupe Torres Sánchez.

"No es aceptable que en un gobierno donde el titular del Ejecutivo nos ha puesto la muestra de cómo trabajar para los potosinos, pueda uno de sus integrantes, de su gabinete, en una secretaría muy importante obtener un 7.2, no es deseable, no es lo que se busca, los números hablan por sí solos", expuso.

En la última evaluación del Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental, la Secult empató junto a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), en la posición más baja con una calificación de 7.2, pero solo a la primera se le ha considerado para un cese, pese a que la segunda dependencia siempre se ha ubicado en los últimos lugares, desde el lanzamiento de este método de evaluación.

Al respecto, Torres Sánchez, aseguró que lo que le ha fallado al titular de la Segam, Emmanuel Ramos Hernández es la comunicación, pero que sí ha realizado un buen trabajo, como ejemplo puso la entrega de arbolitos para diversos municipios de la entidad potosina.

Por su parte, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que todas las dependencias ya cuentan con un ultimátum para "ponerse las pilas", de lo contrario se realizarán los cambios necesarios.

"Los estamos apretando a todos, esa es una realidad, los estamos apretando fuertemente, ya tienen un ultimátum todas las dependencias, quien no se ponga las pilas se va a ir, eso es definitivo, dimos de baja gente que pensaron que no se podía dar de baja", explicó.