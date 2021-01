Pese a recomendaciones, el "Tianguis de las vías" registra afluencia

Afluencia regular de clientes se registró en el "Tianguis de las vías", donde hubo personas que no traían cubrebocas y no guardaban la sana distancia.

En un recorrido de Pulso, se observó que algunos puestos mantenían una distancia de entre 1 y medio y dos metros entre la avenida Damián Carmona y la Calle 2, mientras que de la Calle 5 con rumbo a Muñoz no existía tal distancia.

A pesar de las indicaciones que se dieron a conocer el pasado sábado por la Secretaría de Salud, algunas personas no obedecieron el necesario uso de cubrebocas y la sana distancia.

También se observó a niños y personas de la tercera edad paseando y haciendo compras, dando entender que no toman en cuenta las medidas sanitarias y que a partir de este lunes entran en vigor.