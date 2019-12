PF: en la 57, eviten los parajes solitarios

La Policía Federal redobla la vigilancia en carreteras de la entidad, especialmente en la carretera 57 a la altura del Huizache, Juan Manuel Martínez Luévano, Inspector General y Coordinador Estatal de Policía Federal en transición a Guardia Nacional especificó que supervisan el corredor seguro, el cual atraviesa todas las conexiones a San Luis Potosí.

Dijo que con esos operativos pretenden disminuir la incidencia delictiva en las carreteras; al mismo tiempo que recomendó utilizar los paraderos seguros durante todo el trayecto y evitar detenerse en parajes solitarios.

Aseguró que esas acciones se encuentran respaldadas por todo el estado de fuerza de esa corporación, quienes laborarán 12 horas en el periodo del 20 de diciembre al 06 de enero del 2020.

Manifestó que aún se desconoce qué tipo de banda es la que opera en El Huizache, ya que los datos de inteligencia no lo han reflejado "no tenemos ataques directos como de bandas o no se tienen identificados como tal".

El Coordinador Estatal de la Policía Federal en transición a Guardia Nacional, señaló que mantienen recorridos continuos durante las 24 horas en la carretera del Huizache, Núñez y Las Gemelas; a fin de verificar que los delincuentes no coloquen picos o llantas que obliguen a los automovilistas a detenerse.