Pide arzobispo de SLP no ver a los abuelos como "un estorbo o carga"

Este 28 de agosto, se lleva a cabo la celebración del Día del abuelo, y debido a esto miles de familias mexicanos se han sumado al festejo; además de figuras públicas como el arzobispo de San Luis Potosí, Alberto Cavazos Arizpe quien destacó el trabajo de los abuelos quienes forman parte importante de la familia y envió un mensaje a todos para que no se les vea como "un estorbo o carga" por el contrario integrarlos a cada actividad familiar.

Sin embargo, lamentó que en algunos casos los abuelos sufren abandono por parte de sus familiares, y espera que en un futuro la sociedad sé de cuenta del lugar tan especial que representan los abuelos en la vida de sus familiares y hasta el desempeño que tienen en los trabajos.

Dijo además "en toda familia los abuelos han dejado una historia, un legado, una tradición y deben saberse con un don, que es que su experiencia de la vida al interior de la familia, en los problemas, en las pobrezas y las enfermedades, son cuestiones que les han dado una gran sabiduría y debemos de darles la oportunidad de que nos enseñen".

Pese al paso de los años y que la vida siempre está en constante cambios Cavazos Arizpe recalcó que los abuelos no podrán ser sustituidos por los medios digitales, ya que ellos tiene la experiencia de vida e historias de cómo salir adelante, además de un trato más humano que no tiene una experiencia digital.

Para celebrar este día, hizo un llamado a que familiares y sobre todo nietos de los abuelos potosinos a acercarse y aprender de sus abuelos ya que son personas que aportan al mundo y el deber de las familias "es retribuirles un amor, que ningún abuelo se sienta aislado y se sienta como una carga para nadie".