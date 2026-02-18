Pide ayuda para trasladar cuerpo a Chihuahua

Desde el Hospital Central, Esmeralda Sánchez Holguín lanzó un llamado desesperado a la ciudadanía y a las autoridades para que le ayuden a trasladar el cuerpo de su madre a la ciudad de Chihuahua, luego de que asegura falleció por negligencia médica tras permanecer hospitalizada aproximadamente un mes y medio.

La mujer, relató que su madre ingresó al hospital únicamente por un cuadro de delirio. Aunque reconoció que al inicio sí recibió atención para determinar la causa de ese padecimiento, denunció que durante las tres semanas en que le realizaron estudios le suspendieron por completo su tratamiento cardiaco, pese a que desde hace cinco años padecía hipertensión y ya había sufrido un infarto previo.

"Fácil se llevó tres semanas sin su tratamiento para el corazón", afirmó. Señaló que, además, le administraron medicamentos como prednisona, lo que según su dicho le provocó arritmias y elevaciones severas en la frecuencia cardiaca y presión arterial, sin que recibiera la atención necesaria.

Esmeralda aseguró que durante la noche previa al fallecimiento su madre presentó convulsiones y taquicardia, con frecuencias cardíacas que según relató alcanzaron hasta 225 latidos por minuto, hasta que entró en paro. "Toda la noche les estuve hablando a los médicos y nunca fue ningún médico", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También indicó que, tras un nuevo infarto ocurrido durante la hospitalización, su madre debió haber sido sometida a un cateterismo urgente, pero según su versión no se realizó el procedimiento. Señaló directamente al doctor Oscar Ortega Berlanga, a quien acusa de no haber atendido adecuadamente a su madre, incluso ante síntomas que ella consideraba compatibles con neumonía.