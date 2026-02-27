logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Pide Canaco mismas reglas para los negocios chinos

Por Martín Rodríguez

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
Pide Canaco mismas reglas para los negocios chinos

Si de repente abren negocios de proveeduría china en unos cuantos meses, aún y cuándo operen en condiciones desiguales con respecto a las exigencias para el comercio establecido tradicional y de productos mexicanos, lo que se pide es que haya piso parejo, la reglamentación tiene que ser para todas y todos y que se cumpla con la ley y con los estacionamientos, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Fernando Díaz de León Hernández.

Comentó que el público en general debe considerar que no debe apoyar a las tiendas de origen chino porque le pegan directo al comercio local, que hace todo su trabajo para sostener los negocios de manera que no representen una competencia desleal.

El dirigente empresarial exigió que se cumpla con la ley y con los requisitos de licencia de funcionamiento como los acreditan los comerciantes formales que venden mercancías que no provienen de Asia y cumplen con todos los requisitos ya sea de importación o de producción.

Precisó que todo mundo tiene oportunidad de hacer su trabajo y de vivir de manera honesta, pero es muy necesario que todo mundo cumpla con los requisitos y que las propias autoridades propician un escenario de piso parejo para que cada quien cumpla de la misma forma, con todos los requisitos y con cada cosa que ordena la ley.

Dijo que sin embargo, lo primero que tiene que hacerse es cambiar la cultura para que aquellos productos que son competencia desleal no se han adquiridos por los consumidores, sobre todo porque hay quienes hacen un enorme sacrificio por brindar la garantía y la calidad que frecuentemente los productos asiáticos no pueden ofrecer.

