Pide CMIC más transparencia en el manejo de los recursos a diputados

Luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) aprobara con salvedades la cuenta pública Legislativa e informara del hallazgo de 16 situaciones irregulares que en conjunto sumaron 25.4 millones de pesos en el ejercicio de recursos por parte de la LXII Legislatura el año pasado, Manuel Antonio Castanedo de Alba, presidente de la Alianza Empresarial, exigió mayor transparencia en cuanto al manejo de los recursos públicos.

Consideró que, al ser observaciones administrativas y no otro tipo de situaciones, dejan algo de tranquilidad, pero no significa que estén bien. Las observaciones que fueron registradas donde existen gastos que no están bien especificados, deben ser solventadas y para el ejercicio de este año no deberían volver a suceder, consideró.

El también presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación (CMIC), indicó que los recursos que se les dan no solo a los diputados sino a todos los funcionarios de gobierno, es dinero que todos los ciudadanos aportan a través del pago de sus impuestos y por ello se debe transparentar. "Exigimos que exista transparencia en todo, porque es dinero de todos los ciudadanos", concluyó.