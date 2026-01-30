Pide Comercio a dueños de antros cuidar a su clientela

El titular de la Dirección de Comercio Municipal de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a empresarios y locatarios de centros nocturnos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Tras la riña ocurrida recientemente en el Centro Histórico a las afueras de un antro, el funcionario informó que la dependencia realizó una investigación para determinar si el hecho estuvo vinculado a algún establecimiento.

Sin embargo, precisó que no existe evidencia de que la persona agredida o los agresores hayan salido de algún centro nocturno, ya que el incidente ocurrió en la vía pública.

De la Vega Pineda explicó que, aunque no hubo fundamentos para sancionar a negocios en específico, se activaron alertas y se reforzó la presencia operativa en la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, señaló que se sostuvo un diálogo directo con propietarios de antros del perímetro para sensibilizarlos sobre la importancia de prevenir situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones, el director destacó la necesidad de que los empresarios "cuiden la noche" y protejan a su clientela, especialmente a personas que presenten signos de intoxicación.

Sugirió limitar el suministro de bebidas alcohólicas, moderar la carga de las bebidas, invitar a los clientes a retirarse cuando sea necesario y fomentar una cultura de responsabilidad dentro de los establecimientos.

Finalmente, Ángel de la Vega Pineda señaló que atenderán cualquier denuncia ciudadana relacionada con bares o centros nocturnos, incluyendo reportes por ruido o funcionamiento fuera de horario, y reiteró que la dependencia actuará conforme a la ley cuando sea necesario.