Pide comunidad LGBT+ a Fiscalía judicializar agresiones que sufren

Las denuncias formales de la comunidad LGBTTTI ante la FGE, representa apenas un 10 por ciento de lo que sucede en el estado, valoraron Organizaciones no gubernamentales (ONG) de la diversidad sexual.

Un informe especial de la CNDH, reveló antier que, entre el 1 enero de 2013 y 31 de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE), investiga ocho delitos cometidos contra ese grupo poblacional, cinco por homicidio.

Olympia Palomo Moreno, presidenta del Colectivo por la Diversidad Sexual y Equidad de Género A.C., adujo que los crímenes de odio se cometen contra mujeres trans, mientras que la discriminación hacia los gays y las lesbianas,

Reveló que la semana pasada una chica trans fue baleada en la avenida Universidad, la que sobrevivióy presentó la respectiva denuncia en la Agencia del Ministerio Público de la FGE.

Entrevistado aparte, Paul Ibarra Collazo, director de la Red Diversificadores Sociales A.C., dijo que el único caso del que hubo un seguimiento, fue el homicidio que se cometió contra el joven fuera de un antro gay, suscitado hace algunos años, donde al culpable lo sentenciaron por homicidio en riña.

Sin embargo dijo que los datos son vagos por parte de la Fiscalía, pues de forma regular no hay seguimiento a las carpetas de investigación, y ahora con el nuevo sistema penal, los procesos se quedan en mediación y no se judicializan. "En realidad, los delitos de los que es víctima la población LGBT+ regularmente no deberían resolverse en mediación. Ya que, cómo medias con el violador, el acosador sexual, o el que te propinó una golpiza provocando lesiones severas", enfatizó.