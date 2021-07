Pide diputada repensar clases presenciales

El regreso presencial del alumnado el 30 de agosto solamente debe ser si existen las condiciones epidemiológicas, dado que lo más importante es la salud de niños y personal docente, dijo Martha Barajas García, diputada del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP).

En entrevista, indicó que ante la semaforización epidemiológica color amarillo, las autoridades de salud y de educación deben valorar la viabilidad del retorno a las aulas en las escuelas de San Luis Potosí.

La congresista planteó que no hay definición al momento, dado que el 30 de agosto puede haber semáforo verde u otro que impida el regreso de los miles de estudiantes a los diferentes niveles educativos.

Aseveró que el alumnado no ha perdido clase, porque los mentores mantienen la impartición de cátedra. "Sí, no es el mismo aprovechamiento que estuvieran los niños de manera presencial, pero bueno, se planteó que no fueran todos los niños".

"Yo insisto en salvaguardar la salud de los alumnos y del personal de las escuelas, el dato que yo tengo, es que, si no fueron muchos (contagios de la Covid-19), sí hubo más en colegios particulares; algunos niños que dieron positivo", comentó.