Pide el PRI de SLP préstamo al CEN para gastos de fin de año

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal solicitó un préstamo al Comité Ejecutivo Nacional del tricolor por un millón y medio de pesos para pagar aguinaldos y otros pendientes, señaló la dirigente estatal del partido, Sara Rocha Medina.

Señaló que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no ha depositado sus perspectivas prerrogativas, por lo que no han podido desahogar ciertos pagos. Señaló que tienen atrasado el pago de dos quincenas a sus trabajadores.

"El Ceepac ni siquiera ha depositado a los partidos políticos, yo no sé si no tiene o no quiere, pero no ha depositado", declaró.

"Vamos a pedir un préstamos, ya fuimos ayer, yo creo que entre hoy y mañana nos lo resuelven, ya para poder deber un préstamo, no va a haber otra", añadió.

Comentó que el préstamo sería de un millón y medio de pesos, con el cuál buscarían solventar los aguinaldos de sus trabajadores y algunos pendientes como pagos a proveedores, sin embargo, se quedarían algunos pendientes.

"El préstamos lo solicitamos por uno y medio, porque debemos a proveedores y debemos todavía muchas cosas. Después de las prerrogativas se les pagará", afirmó.