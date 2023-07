Pide Galindo conocer completo el oficio federal que llegó a la Sefin

En el tema del empréstito que el Ayuntamiento hizo al Interapas para complementar un fondo para obras y en el cual participó el banco Bansí como tercero en el cobro, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos dijo que fijará postura hasta conocer a detalle el oficio que la Secretaría de Finanzas del Estado (Sefin) dice haber recibido de autoridades federales.

Sefin informó que recibió un documento en el que se exhorta a las administraciones municipales y estatal a evitar celebrar convenios, contratos o cualquier otro instrumento jurídico, en el que se prevea la posibilidad de ceder los derechos de cobro, en favor de una institución financiera, ya que de manera indirecta están adquiriendo obligaciones de pago con una institución de crédito, sin apegarse a las directrices de contratación en materia de deuda pública.

"No conozco el oficio; fue algo que llegó a una oficina pública y de ahí se filtró, pero en la parte que se filtró, se deja ver que son recomendaciones generales, es decir: No se refiere específicamente a la ciudad de San Luis Potosí, ni al tema de Bansí. Y no se refiere a Interapas. Punto", reflexionó.

"Cuando tenga el oficio completo o me llegue un exhorto, que es a eso a lo que hace referencia el oficio filtrado, pues no es una llamada de atención, entonces fijaré una postura. Ni tú, ni yo, ni los medios (informativos), sabemos qué contiene ese oficio en su totalidad y ni siquiera se sabe quién los firma", añadió el edil.

Exhortó a la autoridad hacendaria federal a hacer pública la totalidad de ese documento "para que nosotros conozcamos su contenido y no se especule más. Hace mucho daño especular. Lo más valioso de esta situación, es que el recurso se encuentra totalmente liquidado en la institución bancaria, en los tiempos y formas que el convenio estableció. Punto".