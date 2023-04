Pide Galindo municipalizar ZI y bulevares

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos anunció que hace dos semanas inició las gestiones para buscar el mecanismo legal que le permita hacerse cargo del mantenimiento y alumbrado del Circuito Potosí, el Bulevar Españita, la Zona Industrial y el Bulevar del Río Santiago. Dijo que ya platicó personalmente con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y le pareció bien la idea.

Dijo que con el mecanismo jurídico actual, las vialidades de la Zona Industrial dependen de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado. “La gente no tiene por qué saber eso... para mí es incómodo estar diciendo ‘es que a mí no me toca’, yo generalmente no doy esa respuesta..., hago un esfuerzo de resolverlo desde nuestra óptica, pero a veces no puedo y lo debo de decir no por tema financiero”.

Explicó que ya está en el escritorio del Gobierno del Estado una propuesta para un convenio, y aseguró que hay buena voluntad del gobernador para que ya tanto el Circuito Potosí el Río Santiago y el Río Españita sean municipales “y que me permita invertir”.

Precisó que el gobernador ve con muy buenos ojos que ya se pueda municipalizar incluso la Zona Industrial.

“Tengo recursos, tengo manera, tengo proyecto, tengo equipo, tengo dinero... yo nomás necesito claridad jurídica para que el dinero que invierto en estos espacios que no son municipales pueda hacerse en mejores condiciones legales”.

Dijo que esperan que en las próximas semanas, el Gobierno del Estado y la alcaldía estén firmando ese convenio.