Pide Gallardo a aerolíneas abrir vuelos entre SLP y el AIFA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que se estarán haciendo las gestiones necesarias con las líneas aéreas que operan en la capital potosina y que tienen viajes desde y hacia la Ciudad de México, para que puedaN abrir una ruta desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Nosotros estamos pidiendo ya a las aerolíneas que nos conecten con el Felipe Ángeles, porque por ahora sólo estamos conectados con el Benito Juárez que es el aeropuerto anterior, pero hoy necesitamos estar conectados con el nuevo, ya hicimos las solicitudes a OMA esperemos que nos responda", destacó.

Por otro lado y al respecto de las declaraciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García en el sentido de que se le ha invitado como mandatario de San Luis Potosí a reuniones de seguridad en donde se ha contado con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar a las cuales no ha querido acudir, Gallardo Cardona respondió que estos dichos no son más que "mentiras".

El gobernador potosino indicó que aunque él no haya estado presente en lo personal en alguna reunión, no significa que no se tiene la presencia de San Luis Potosí como gobierno, tan es así que en la más reciente de estas reuniones participó de manera activa el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gúzmar Ángel González Castillo.