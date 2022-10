Pide Gallardo a nuevas funcionarias que "como son jóvenes, no se distraigan"

Pide el gobernador del estado a las nuevas integrantes de su gabinete que no se distraigan de sus actividades, esto debido a su juventud, les pidió que se sumen a un ritmo de trabajo de 17 horas diarias, mínimo.

"Les estamos pidiendo como son jóvenes que no se distraigan, que se dediquen al cien por ciento a su trabajo, estos cinco años al gobierno", expuso.

Se trata de Aurora Mancilla Castro, quien estará al frente de la Secretaría de Turismo y Karla Hernández Sánchez, nueva titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), a quienes se les tomará protesta del cargo el próximo jueves por parte del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.

En el caso de Mancilla Castro, el mandatario informó que se mudará a Ciudad Valles en donde se ubica la sede de la dependencia, en donde despachará la mayor parte de la semana como se planteó al inicio de su gestión.

Por su parte, sobre Karla Hernández en el Inpode, Gallardo Cardona enfatizó su profesión de administradora, lo cual es benéfico porque no llega con grillas, asimismo, su primera encomienda es ordenar la dependencia y otorgar apoyos a todas disciplinas.

Reiteró que para su gabinete está buscando perfiles nuevos, ya que no quiere seguir reciclando personajes que no funcionaron en el pasado, puesto que prefieren equivocarse con personas nuevas que "en cosas que sabemos ya no servían".

"Estamos buscando caras nuevas, que sean jóvenes, mujeres, no vamos a estar reciclando personajes, no queremos que se ensucien los gobiernos", expresó.