Pide IMSS continuar con medidas sanitarias en Día de Muertos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un exhorto a la población a no bajar la guardia en vísperas de la conmemoración y festejos por el Día de Muertos y pidió no olvidar las medidas de sana distancia, higiene frecuente, uso correcto del cubrebocas, con el objetivo de evitar contagios por Covid-19.

Además, la Coordinadora de Programas Médicos de la División de Promoción a la Salud, Keila Cortés Arredondo dijo que en estas fechas es una tradición que las niñas, niños y adolescentes salgan a las calles a "pedir calaverita"; sin embargo, dijo, lo ideal es que permanezcan en casa, puesto que la mayoría no están vacunados contra Covid-19 y pidió a las personas que tengan la intensión de regalar dulces, los desinfecten previamente.

"Si van a salir, es necesario llevar todas las medidas de protección, su cubrebocas bien colocado y que no se lo retiren, mantener sana distancia, utilizar alcohol gel en todo momento, de preferencia cada que reciban los dulces y al llegar a la casa que se desinfecte lo que se ha adquirido, tomen un baño y se cambien de ropa", detalló.

Señaló que las principales situaciones de riesgo en el 1 y 2 de noviembre son las aglomeraciones al acudir a los panteones o asistir a reuniones familiares en lugares con poca ventilación y dejar de usar el cubrebocas o usarlo incorrectamente.

Respecto a los días de descanso feriados que se dieron en escuelas y centros laborales, indicó que una buena parte de la población aprovechará para salir de viaje, ya sea por carretera o en avión, pero recomendó a la población evitar salir de casa, ya que el virus sigue en el ambiente.

"La recomendación sigue siendo que si se pueden quedar en casa, es lo ideal pues el virus sigue en el ambiente y en algunas personas, pero si van a salir deben continuar con las recomendaciones como lavado o desinfección de manos, evitar aglomeraciones, mantener sana distancia y utilizar correctamente el cubrebocas", resaltó.

Afirmó que estas medidas de higiene también se deben mantener en el caso de quienes acudirán a plazas comerciales, cines, parques o lugares de recreación.