Pide la Iglesia hacer caridad en Cuaresma

En su mensaje de inicio de la Cuaresma, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, llamó a los potosinos a que si no pueden abstenerse de consumo de carne, por ejemplo, trabajen en obras de caridad para ir cultivando un mejor ser y pidió comenzar por voltear hacia las personas que necesitan de la ayuda de otros, tales como gente en situación de pobreza, niños con cáncer o personas con algún grado de vulnerabilidad.

Dijo que se debe pensar en el fortalecimiento del acto de hacer el bien a las personas en la calle, pero también reforzar la actitud de ser gentiles y tratar bien a los demás.

Agregó que también se tiene que ser responsable hasta con la creación,

Añadió que los sacerdotes no son Dios y también tienen sus limitaciones, pero no hay nadie que no pueda dar algo de sí.

Llamó a no limitar la cuaresma al miércoles de ceniza, sino a seguir una serie de actividades que demuestren que se vive este tiempo haciendo el bien para todos.

Agregó que estamos muy a tiempo de proponernos disfrutar la vida con mayor plenitud y eso se manifiesta entre sacerdotes pero también en comunidad.

Aseguró que el mensaje de colocar la ceniza en la cabeza y en particular en la frente es una manifestación de arrepentimiento de nuestros males pero también de una vida mejor y que precisamente, el arrepentimiento es una señal de que se quiere una vida mejor.