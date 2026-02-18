Pide la Iglesia hacer caridad en Cuaresma
Para cultivar a un mejor ser humano y ver por los demás
En su mensaje de inicio de la Cuaresma, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, llamó a los potosinos a que si no pueden abstenerse de consumo de carne, por ejemplo, trabajen en obras de caridad para ir cultivando un mejor ser y pidió comenzar por voltear hacia las personas que necesitan de la ayuda de otros, tales como gente en situación de pobreza, niños con cáncer o personas con algún grado de vulnerabilidad.
Dijo que se debe pensar en el fortalecimiento del acto de hacer el bien a las personas en la calle, pero también reforzar la actitud de ser gentiles y tratar bien a los demás.
Agregó que también se tiene que ser responsable hasta con la creación,
Añadió que los sacerdotes no son Dios y también tienen sus limitaciones, pero no hay nadie que no pueda dar algo de sí.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Llamó a no limitar la cuaresma al miércoles de ceniza, sino a seguir una serie de actividades que demuestren que se vive este tiempo haciendo el bien para todos.
Agregó que estamos muy a tiempo de proponernos disfrutar la vida con mayor plenitud y eso se manifiesta entre sacerdotes pero también en comunidad.
Aseguró que el mensaje de colocar la ceniza en la cabeza y en particular en la frente es una manifestación de arrepentimiento de nuestros males pero también de una vida mejor y que precisamente, el arrepentimiento es una señal de que se quiere una vida mejor.
no te pierdas estas noticias
Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
Martín Rodríguez
El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.
Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"
Pulso Online
La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".
Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"
Redacción
Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador