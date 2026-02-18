logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pide la Iglesia hacer caridad en Cuaresma

Para cultivar a un mejor ser humano y ver por los demás

Por Martín Rodríguez

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Pide la Iglesia hacer caridad en Cuaresma

En su mensaje de inicio de la Cuaresma, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, llamó a los potosinos a que si no pueden abstenerse de consumo de carne, por ejemplo, trabajen en obras de caridad para ir cultivando un mejor ser y pidió comenzar por voltear hacia las personas que necesitan de la ayuda de otros, tales como gente en situación de pobreza, niños con cáncer o personas con algún grado de vulnerabilidad. 

Dijo que se debe pensar en el fortalecimiento del acto de hacer el bien a las personas en la calle, pero también reforzar la actitud de ser gentiles y tratar bien a los demás. 

Agregó que también se tiene que ser responsable hasta con la creación,

Añadió que los sacerdotes no son Dios y también tienen sus limitaciones, pero no hay nadie que no pueda dar algo de sí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Llamó a no limitar la cuaresma al miércoles de ceniza, sino a seguir una serie de actividades que demuestren que se vive este tiempo haciendo el bien para todos.

Agregó que estamos muy a tiempo de proponernos disfrutar la vida con mayor plenitud y eso se manifiesta entre sacerdotes pero también en comunidad.

Aseguró que el mensaje de colocar la ceniza en la cabeza y en particular en la frente es una manifestación de arrepentimiento de nuestros males pero también de una vida mejor y que precisamente, el arrepentimiento es una señal de que se quiere una vida mejor.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    SLP

    Martín Rodríguez

    El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos
    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

    Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

    SLP

    Pulso Online

    La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

    SLP

    Redacción

    Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

    Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

    SLP

    Pulso Online

    Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública