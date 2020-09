Pide Priego que ciudadanos acaten instrucciones de las autoridades y que los inspectores eviten actuar con prepotencia

"Siempre debemos recurrir al diálogo, la autoridad tiene que pensar en que hay muchísima gente en México que no tiene asegurado el sustento diario, que si ese día no trabaja no come, eso por parte de la autoridad; de parte de nosotros los ciudadanos hacia la autoridad, debemos dialogar con ellos y ojalá la autoridad pueda escuchar cuáles son las necesidades de los ciudadanos", declaró este miércoles el vocero de la Arquidiócesis, Juan Jesús Priego Rivera.

El sacerdote fue cuestionado respecto a las recientes quejas contra inspectores municipales, a los cuales conminó a actuar con humanidad. Asimismo, pidió a los comerciantes atender las indicaciones y cumplir con los reglamentos vigentes.

Pidió no politizar este tipo de situaciones y consideró que tanto ciudadanos como autoridades deben poner de su parte."La autoridad no debe ser prepotente, no tiene porqué ejercer ningún tipo de violencia y el ciudadano debe ser dócil a las recomendaciones de la autoridad".

Reiteró el llamado a que las amonestaciones se impongan con humanidad y cortesía.