Pide regidora privilegiar el diálogo con los ambulantes

La regidora del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, Karina Benavides Ávila reconoció que si bien es respetuosa del actuar de la autoridad en todo aquello que beneficie a la ciudadanía, por ningún motivo se deben violentar los derechos humanos de las personas.

Explicó que está a favor de el ordenamiento del ambulantaje pero consideró que primero se debió dialogar con ellas y ellos, entablar negociación, e incluso buscar su reubicación, porque también se debe pensar en las familias que se sostienen de esta actividad.

Asimismo, la regidora dijo que politizar el tema no es la vía para llegar a una resolución en el problema, pues dijo que el intentar desviar la atención hacia otros lados es una manera muy cómoda de evadir nuestra responsabilidad con la ciudadanía.

"Este no es un tema sólo de empresarios, también los trabajadores en este oficio son personas que merecen respeto a su forma de vida, porque mientras no se aseguren las oportunidades que necesitan, tenemos que ser tolerantes y atender sus demandas", apuntó.

En el mismo sentido, la edil panista hizo un llamado a quien tiene a su cargo la política del Municipio para que haga su trabajo y concilie, de tal manera que soluciones el problema sin afectar a los que menos tienen, pues remarcó que es deber del Gobierno municipal asegurar el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la regidora panista dijo que estará buscando junto a sus compañeras y compañeros regidores el asegurar que no se realicen acciones sin premeditación y mediación de por medio pues remarcó que para Acción Nacional siempre será prioridad el respeto a la dignidad de la persona.