





SLP

Pide RGC a los autónomos evitar salarios excesivos

El gobernador instó a respetar tabuladores salariales establecidos

Por Samuel Moreno

Enero 27, 2026 11:38 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ante la detección de sueldos superiores al millón de pesos anuales entre titulares y mandos superiores de algunos órganos autónomos del estado —varios de los cuales han argumentado carencias financieras—, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo un llamado a evitar excesos y a respetar los tabuladores salariales establecidos, al advertir que nadie debe ganar más que el titular del Ejecutivo.

En el contexto de la revisión del Paquete Económico estatal 2026, el mandatario estatal se pronunció sobre los ingresos de funcionarios de los nueve órganos autónomos que reciben recursos del presupuesto estatal, algunos de los cuales incluso superan la remuneración del propio gobernador y de la presidenta de la República, situación que resulta ilegal conforme al marco normativo vigente.

Gallardo Cardona subrayó que su gobierno mantiene una postura de respeto hacia la autonomía de estos organismos, pero aclaró que ello no debe ser sinónimo de abusos en el manejo de los recursos públicos.

"Yo soy muy respetuoso de los órganos autónomos, siempre lo he dicho. Cada órgano es libre de su recurso o de su trabajo; sin embargo, no deben llegar a los excesos, nadie", expresó.

El gobernador recordó que situaciones similares se han observado también en algunos municipios, donde existen funcionarios con percepciones superiores a las del Ejecutivo estatal, por lo que insistió en la necesidad de homologar criterios salariales.

"Ojalá que los órganos autónomos se adapten a los tabuladores que tenemos todos", puntualizó.

Devengan autónomos onerosos salarios

Titulares de los nueve órganos incluidos en el presupuesto tienen remuneraciones de más de 1mdp

De acuerdo con la información revisada, los titulares y mandos de organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE), el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) —incluidos sus consejeros—, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la Secretaría General del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), así como el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se encuentran entre quienes perciben remuneraciones superiores a las del Ejecutivo estatal.

