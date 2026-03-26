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Pide Ruth González endurecer penas a menores por homicidio

"Ya saben lo que hacen, entonces ya no los podemos juzgar como niños", dijo la senadora

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 26, 2026 01:30 p.m.
A
Ruth González / Foto: Pulso

Ruth González / Foto: Pulso

La senadora Ruth González Silva planteó la necesidad de modificar la legislación para aumentar las sanciones contra menores de edad que cometen homicidios, tras el asesinato de dos profesoras en Michoacán, donde la pena máxima prevista actualmente es de cinco años de internamiento.

El caso ocurrió en un bachillerato privado del municipio de Lázaro Cárdenas, donde un adolescente de 15 años disparó con un rifle semiautomático AR-15 contra las docentes de 36 y 37 años, quienes murieron dentro del plantel.

Sobre estos hechos, la legisladora afirmó que quienes cometen este tipo de delitos actúan con conciencia. "Desde el momento en que se cometen este tipo de actos, yo creo que ya ellos están con algún tipo de conciencia para saber lo que hacen, entonces ya no los podemos juzgar como niños", dijo.

Señaló que las sanciones actuales no corresponden a la gravedad de los delitos. "Finalmente cometieron un delito grave y yo creo que sería prudente legislar al respecto. Definitivamente cinco años tal vez no repara el daño ni va a regresar a la vida a quien la perdió, pero yo creo que sí necesitan sanciones ejemplares a este tipo de actos", indicó.

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Agregó que la eventual presentación de una iniciativa deberá discutirse al interior del grupo parlamentario o impulsarse de manera individual, a fin de definir su alcance.

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