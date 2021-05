Pide titular de Sedeco a empresarios defender el ritmo de crecimiento

A escasos cuatro meses de que concluya la administración estatal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco hizo un llamado a que cámaras empresariales, organismos industriales, asociaciones educativas y todo el sector que contribuye al desarrollo del estado, defiendan el ritmo de crecimiento que ha marcado el despegue de la economía estatal en los últimos años.

Ante cámaras empresariales, en el marco de la Expo Industriales 2021, Puente Orozco dijo que los candidatos - "o la mayoría de ellos"- tienen muy claro la capacidad y competitividad del estado, así como la importancia de la Alianza Centro Bajío Occidente, sin embargo, exhortó a que desde la iniciativa privada se exija un trabajo de continuidad para mantener la sinergia de trabajo que ha alcanzado esta alianza.

"No hay que dejar que esto se caiga, está de lado de ustedes de la iniciativa privada, porque entre más fuertes estén las cámaras los organismos y las asociaciones civiles y educativas, será la única manera para no permitir que quien sea, independientemente del color que sea cambie la ruta del potencial que se tiene en el estado", enfatizó.

Dijo que ante la transición y cambio de gobierno se debe privilegiar que el estado no retroceda y el gobierno no se convierta en un enemigo, sino por el contrario trabaje en conjunto con el sector empresarial, pues destacó que en este rubro ellos son los expertos, "lo que tenemos que hacer es tratar de mantener este ritmo aunque tengamos diferentes políticas y formas de hacerlo, no importa el estilo de políticas lo que importa es no estorbarle a las empresas, de ayudarles de fortalecer toda esta cadena en la proveeduría, el reto será seguir creciendo y diversificando", añadió.

Consideró fundamental que la iniciativa privada mantenga la comunicación y la crítica constructiva con los gobiernos.