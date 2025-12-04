logo pulso
Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de "protagonismos"

Esto, tras la denuncia de amenazas de la concejala de Villa de Pozos

Por Rubén Pacheco

Diciembre 04, 2025 12:41 p.m.
A
Pide Torres Sánchez a Lemonie apartarse de protagonismos

Luego de que la regidora de Villa de Pozos, Maribel Lemoine Loredo, declaró tener miedo, tras una serie de amenazas de muerte y de ataques mediáticos por sus críticas al gobierno municipal, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que "debemos apartarnos de protagonismos y ponernos a trabajar en lo que realmente importa".

"Por algo están ahí. Deben de dar cuenta a a los habitantes de Villa de Pozos, y bueno, pues yo creo que hay que mirar mas bien con ese propósito de servir", declaró.

Cuestionado sobre si la inconforme solicitó protección o si la Secretaría General podría facilitarla, evaluó que derivado de los comentado por Lemoine , lo más adecuado es que recurra a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Consideró que luego del nombramiento asignado por el Congreso del Estado, la concejala presidenta Patricia Aradillas ha realizado un desempeño favorable al frente de la municipalidad.

"Somos muy respetuosos de la vida interna y de la decisión de los municipios. En este caso, del Concejo Municipal de Villa de Pozos. Como tu bien lo sabes, hemos estado al tanto de que municipio tenga una funcionalidad", remató.

