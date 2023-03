Pide Yalitza Aparicio a mujeres escucharse a sí mismas y defender su derecho a soñar

Escucharte a ti misma, nunca negar lo que eres y de dónde vienes, así como defender tu derecho a soñar con lo que deseas alcanzar, fueron los mensajes centrales que la actriz Yalitza Aparicio compartió con cientos de mujeres potosinas y venidas de otros estados que llenaron este jueves el auditorio del Centro Cultural Universitario Bientenario.

Durante el conversatorio, ella se definió como "una mujer que no da nada por concluido. Que durante mucho tiempo se negó a sí misma el derecho a soñar porque eso era lo que imponía la sociedad y mi entorno. Siempre me dijeron que había que casarse y tener hijos, pero luego conoces a la maestra de la comunidad, a la doctora, e intuyes que puedes hacer algo más con tu propia vida". Aunque aclaró que "nadie me mostró que también podía ser actriz".

Habló de que es necesario cambiar muchas cosas del sistema escolar en México, de que tanto en casa como en la escuela se debe retomar la enseñanza de valores como el respeto, que antes de exigirlo, hay que brindarlo.

Resaltó en varias ocasiones "escucharte a ti misma, hallar lo que te apasiona para llegar más lejos y no permitir que te encuadren en algo, porque hoy vivimos una amplia diversidad en todos los sentidos".

De las mujeres, dijo que el reto más grande que tienen, son ellas mismas "porque no nos escuchamos. Sólo hacemos caso a lo que nos dicen. Pero cuando dejo de hacer eso, es cuando comienzo a avanzar".

La actriz abordó, por supuesto, el tema de las mujeres y las comunidades indígenas. En ese momento, un grupo de mujeres de diversas etnias irrumpió en el auditorio y subió al escenario para entregarle un escrito a la actriz en el que pidieron su intervención para que tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de la capital, resuelvan varios problemas que afectan a sus pueblos.

Yalitza las atendió y al cabo de unos minutos siguió el conversatorio. Mencionó que más que ser feminista, es partidaria de la equidad de géneros. "El feminismo nunca fue o nunca debió ser una guerra entre sexos, sino una lucha por la igualdad de géneros", afirmó.

Llamó a que en todos los sectores y especialmente en el empresarial y el gubernamental, la equidad no sea sólo cumplir números o cuotas, sino que exista verdadera justicia y equilibrio tanto para hombres como para mujeres.

Dijo sentirse orgullosa de ser la primera mujer que llega a donde ahora está, pero agregó que lo que espera es "no ser la última. Para eso estamos aquí, para hacer más fácil el camino a otras mujeres que podrán llegar aún más lejos. Para ello, necesitamos empatía y que la gente en general, acepte la diversidad. A veces, las críticas más dolorosas son las que se generan en tu propio país", lamentó.