Piden a diputados no ser “faltistas”

Verónica Rodríguez Hernández, dirigente estatal electa del Partido Acción Nacional (PAN), llamó a los diputados locales del oficialismo a asistir a las sesiones del Congreso del Estado, dado el número de faltas que presentan y que se han reflejado en calificaciones por debajo del cero en Congreso Calificado.

“Si estamos por debajo del cero, en ponderaciones que hasta donde yo recuerdo, si no me equivoco, tienen que ver con asistencia, con presentación de iniciativas, si ya ni por asistencia podemos tener una calificación aprobatoria, entonces para qué fuimos electos, si no podemos cumplir con nuestra responsabilidad”, declaró.

En la primera evaluación de Congreso Calificado de la LXIV Legislatura, los diputados peor evaluados fueron Brisseire Sánchez López y Juan Carlos Bárcenas Ramírez con -1.1 puntos, y Carlos Artemio Arreola Mallol, con -0.7 puntos.

Entre otros parámetros, esta herramienta de la sociedad civil califica el número de inasistencias, retardos, iniciativas presentadas y aprobadas. En este primer periodo, Sánchez López figuró como la legisladora con más faltas justificadas.

“Yo invitaría a todos los y las diputadas del oficialismo a que por lo menos asistan a las sesiones”, puntualizó Verónica Rodríguez.

La dirigente estatal del PAN añadió que es importante brindar herramientas como capacitaciones a los funcionarios, o futuros funcionarios, para asegurar que cuenten con las cualidades para poder representar a la ciudadanía desde su cargo.