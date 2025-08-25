Piden a escuelas que cobren menos

Ante los elevados costos de inscripción y mensualidades que reportan algunas escuelas privadas, la diputada Mireya Vancini Villanueva, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, adelantó que el Congreso del Estado analiza emitir un exhorto para buscar mayor equidad en los pagos escolares. La medida se proyecta para aplicarse a instituciones públicas y privadas, con el objetivo de garantizar que las familias puedan acceder a educación de calidad.

La legisladora comparó la situación educativa con la crisis en el sistema de salud, donde los servicios se encarecen por la falta de garantías de atención. “Las cuotas ya se han ido normalizando… ¿qué pasa en educación? Es la base para el desarrollo. Necesitamos que todos los jóvenes sean productivos económicamente, pero también tener una base educativa”, comentó Vancini Villanueva.

Según la diputada, aunque existen apoyos federales, muchas escuelas enfrentan carencias básicas, como materiales de limpieza y mantenimiento. En varios planteles, los padres de familia deben encargarse de tareas como barrer y mantener los baños limpios, lo que evidencia la falta de inversión en infraestructura y servicios esenciales. “No es culpa de los maestros. Queremos que los niños tengan educación de calidad, aunque pareciera que estamos regresando a lo antiguo”, señaló.

Vancini Villanueva informó que la propuesta legislativa se podría formalizar a partir del 15 de septiembre, con miras al siguiente ciclo escolar, dado que los procesos de inscripción y compra de útiles ya están en marcha.

La iniciativa buscaría que todos los estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para aprender, independientemente de la zona o la institución a la que asistan.

La diputada indicó que la educación sigue siendo insuficientemente valorada en México. “Un niño de cualquier rincón de la República debe tener lo necesario para estar tranquilo en un aula y sentirse estimulado para aprender. La educación en México no importa lo suficiente, pero sí haremos el exhorto que tenemos que hacer”, concluyó.