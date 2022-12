Piden comercios evitar cierre de actividades por Covid

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- Tras el anuncio del regreso del uso obligatorio de cubrebocas, Amparo Rosillo Izquierdo, presidenta de Nuestro Centro, pidió a las autoridades de San Luis Potosí no volver a implementar las medias restrictivas que se llevaron a cabo durante la temporada más fuerte de la pandemia de Covid-19, como fue el cierre anticipado de negocios no esenciales.

La representante de comercios establecidos precisó que algunos establecimientos mantuvieron las medidas sanitarias como brindar gel sanitizante o seguir con la exigencia de uso de cubrebocas por respeto a sus clientes.

Explicó que nuevamente se hizo un llamado a los comercios afiliados para reforzar las medidas sanitarias y apoyar insistiendo a la población a usar la mascarilla para ingresar a los establecimientos.

No obstante, refirió que la falta de disposición de los ciudadanos en acatar la medida tampoco será motivo para negarles sus compras o el servicio, pues no pueden perder una venta durante la mejor temporada del año.

"Los afiliados estuvieron implementando las medidas sanitarias y protocolos sanitarios...solo pedimos que no se implemente otro cierre de actividades económicas, porque de la anterior algunos aún no se han podido recuperar", explicó Rosillo Izquierdo.

Comercios que fueron afectados por medidas como el cierre anticipado y la restricción de aforos en sus establecimientos esperan que no se complique la transmisión de contagio, mantienen incertidumbre en las complicaciones que se den por los cambios de clima y la contención de contagios que deriven en el regreso de medidas como el uso obligatorio de cubrebocas.