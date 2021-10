Piden diputados a Interapas investigar a morosos y cobrarles millonarios adeudos

Después que se revelara que la mayor deuda con Interapas asciende a 13.1 millones de pesos con domicilio en Lomas Cuarta Sección, diputados tuvieron opiniones encontradas, pues mientras del PVEM valoraron que la cartera vencida de la institución es un "espejismo" y muchos adeudos son injustos, legisladores del PRI y el PAN, consideraron apropiado indagar quiénes son los deudores, garantizar la cobertura de las mismas y darle más "dientes" al organismo operador.

Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada del PAN y vicepresidenta de la Comisión del Agua, dijo que por los montos y la morosidad revelada, los deudores podrían corresponder a una institución pública, una empresa o alguna dependencia estatal o federal.

Puntualizó que así como miles de familias potosinas cubren su pago puntual, el organismo operador debe ubicar el motivo de las deudas y encontrar la forma de obtener dichos ingresos millonarios.

"Esta información es impactante en cuanto al reflejo del monto total de los adeudos que se tienen, es un análisis muy rápido, es definitivamente el poder identificar quiénes son y quiénes tienen estos adeudos", comentó.

Aparte, José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del PVEM y presidente de la Comisión de Gobernación, refirió que varias de las deudas son injustas, por lo cual, el Interapas no tendría la forma de cómo acreditar que se le deben los citados montos millonarios.

Planteó que la nueva administración del Interapas estaría emplazada a realizar un análisis del asunto, a fin de determinar cuánto recurso puede recuperarse y qué cantidad se desecharía.

"Yo he tenido en mis manos recibos de casa habitación, pequeña de no más de 90 metros cuadrados de construcción en la Lomita en Soledad, que tiene un adeudo de 90 mil pesos de agua producidos en los últimos cuatro meses (...) lo que ocurre, es que se viene una bola de nieve y el usuario no encuentra una salida para la rectificación a su recibo de manera justa", señaló.

Por separado, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del PRI, expuso que se planteó con otros congresistas, la posibilidad de facultar a los organismos operadores de agua considerar esos adeudos un pasivo más, y que se generan como garantía los mismos bienes inmuebles en donde están.

"Todo ese dinero que se debe, alguien más lo tiene que pagar. Están pagando justos por pecadores. Sí es importante darle una mayor rigidez y dientes a los organismos de agua, para que puedan recaudar. Si nosotros controlamos y fortalecemos esa área del agua, vamos a tener un grave problema".