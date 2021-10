Piden diputados imparcialidad y autonomía a la nueva presidenta del Ceepac

Luego que Paloma Blanco López resultara electa presidenta del Ceepac, diputados de diferentes partidos políticos, dijeron que la nueva titular tiene una gran responsabilidad, al ser San Luis Potosí la entidad de donde surgen este tipo de instituciones electorales, pues deberá conducirse con total imparcialidad y autonomía.Al respecto, José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que el instituto político vigilará que el trabajo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) sea imparcial, y en favor de la democracia de San Luis Potosí."Hay muchas (deficiencias) que no me gustaría comentar en este momento por no generar una polémica innecesaria, pero sí va a haber algunos posicionamientos novedosos (en la reforma electoral), que seguramente nos van a generar muchos comentarios", externó.Aparte, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó que deberá actuar con imparcialidad, autonomía y ver porque se realicen modificaciones en un contexto equitativo, y que no haya sesgo de ninguna parte."Tendrá nuestro respaldo, pero también tendrá que estar consciente de la importancia de este instituto en la gobernabilidad, en la democracia y en la solidez de nuestro estado", puntualizó.Entrevistado por separado, Alejandro Leal Tovías, diputado del PRI, consideró que Blanco López tiene un gran compromiso con la ciudadanía potosina, por lo cual, deberá prepararse a fondo de cara al proceso electoral del 2024."Ella es la nueva titular y el compromiso que tiene, es un compromiso de transparencia, de equilibrio y de seriedad a su trabajo. Yo creo que eso le toca a ella, precisamente demostrar que va a ser una persona equilibrada en el actuar", concluyó.