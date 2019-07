Piden empresarios parar fricciones en el Ayuntamiento

Que dejen de lado las cuestiones políticas y se pongan a trabajar por el bien de la ciudadanía fue la petición que realizaron empresarios respecto al enfrentamiento que se registró el lunes por la tarde en la sesión de Cabildo entre navistas y gallardistas.

En entrevista, Héctor D´Argence Villegas, presidente del Parque Industrial Fundidores, A.C., señaló que ningún grupo de choque debería de aprovechar el desalojo de la abogada del Registro Civil para favorecer los enfrentamientos y hacerle daño a la ciudadanía.

"Considero que no se debería de estar aprovechando esta situación para hacer más daño a la ciudad, pues no se hace daño a Xavier Nava sino a la ciudad, por supuesto que este gobierno municipal tiene que reconocer su error, rectificar, pedir disculpas y seguir adelante, pero que esto no sea aprovechado para hacer estos escándalos que no ayudan", manifestó.

Cuestionó también que el Partido Acción Nacional esté en contra de un gobierno que ellos mismos cobijaron.

"Yo creo que sin dejar de reconocer que se cometió un error, el Partido Acción Nacional, sus regidores, deberían de estar apoyando a este gobierno y hacerse uno solo para empezar a hablar de proyectos para la ciudad y realizar obras", indicó.

En entrevista por separado el Consejero Nacional de Amotac en San Luis Potosí, Raúl Torres, reprobó los hechos acontecidos en la sesión de Cabildo que únicamente llevan a la división, por lo que pidió que dejen de lado las pugnas políticas y los involucrados se pongan a trabajar.