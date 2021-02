Piden empresarios privilegiar la paz y los intereses ciudadanos de cara a las elecciones

San Luis Potosí requiere de paz y armonía, hay que dejar atrás los intereses personales y anteponer los intereses de la ciudadanía, porque no debe estar en riesgo el progreso del Estado, afirmó el coordinador de la Alianza Empresarial, Manuel Castanedo de Alba, al opinar sobre la Coalición "Sí por San Luis Potosí" y las definiciones que se están dando de candidatos a los diversos cargos de elección popular.

"De parte del sector empresarial somos apartidistas, y ante todo como ciudadanos, los potosinos merecemos que siga el progreso y la tranquilidad, sobre todo que haya paz social, hay que votar con la razón y no con el hígado, para evitar equivocarnos, porque si sabemos elegir bien, nos esperan seis años de progreso o de lo contrario se corre el riesgo que se detenga el desarrollo que hemos tenido en estos últimos años".

Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (Uuzi), Ricardo Pérez Castillo comentó que como industriales y sector productivo, se requiere de una proyección a largo plazo, para que San Luis Potosí no pierda competitividad, "hay potencial para hacerlo, y esperamos que un proceso limpio y de propuestas reales pueda seguir haciendo crecer al Estado".

Reconoció que el reto no es fácil, pero la conjunción de esfuerzos lo puede lograr, y la presentación de la Coalición "Sí por San Luis" es el arranque del proceso democrático, y así como están definiendo los candidatos que postularán para el 6 de junio, de parte del sector empresarial "escucharemos todas las voces y propuestas que nos presenten no solo de la Coalición sino de otros partidos políticos, para tomar decisiones importantes y entendiendo que no hay soluciones mágicas en todo esto", puntualizó.