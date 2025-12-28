Piden en Pozos no hacer llamadas de emergencia en "broma"

Este domingo 28, día de los Santos Inocentes, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos pidió a la población en general abstenerse de usar los números de atención para hacer "bromas" sobre emergencias que pudieran distraer tiempo y recursos de la atención de verdaderas situaciones de riesgo.

A través de sus canales oficiales, la dependencia recordó que "las líneas de emergencia están destinadas a salvar vidas. Una llamada falsa puede retrasar la atención de una situación real y poner en riesgo a quienes sí necesitan ayuda. Desde la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, hacemos un llamado a la conciencia y responsabilidad de todas y todos para seguir construyendo una comunidad solidaria y segura".

De hecho, ya cerca del mediodía, se informó que un reporte de un supuesto incendio o explosión que circuló en redes sociales resultó ser falso y que el personal de Protección civil se hallaba en monitoreo constante de todo el territorio municipal en busca de posibles riesgos para la población.

Se exhortó a las y los residentes de Villa de Pozos a "evitar difundir información no verificada y a mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales". De paso, se dio a conocer que el número para reportar emergencias reales es el 444 809 25 48.

