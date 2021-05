Piden en San Lázaro que la FGR y a UIF aclaren investigaciones contra Gallardo

El PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que de existir elementos y evidencias en materia de enriquecimiento ilícito y otros delitos contra Ricardo "El Pollo" Gallardo, candidato del PVEM y PT al gobierno de San Luis Potosí, se actúe de manera expedita.

En un punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente, la diputada federal del PAN, Josefina Salazar Báez, dijo que es urgente que exista una definición por parte de las instituciones de justicia antes de que concluya el proceso electoral.

"El propio Mario Delgado, presidente de Morena, dijo la víspera en San Luis Potosí que no se había concretado una alianza en ese estado porque Ricardo Gallardo era un personaje impresentable para Morena".

Indicó que con todos estos antecedentes, existe la duda de por qué el Presidente de la República permite que se den este tipo de situaciones en el país, por qué la FGR no inicia el procedimiento respectivo cuando se tienen los antecedentes e investigaciones contra este personaje, lo cual afectará al estado y al país, en caso de ganar la gubernatura.

Dijo que se han hecho una serie de declaraciones por parte de la Unidad de Investigación Financiera, acerca del candidato a gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, pues mientras encabezaron él y su familia la presidencia municipal en la alcaldía de Soledad, surgieron diversos testimonios y reportes, en donde aseguraron que ellos otorgaban contratos para construir obra pública a favor de sus propias empresas y solicitaban sobornos para aprobar cualquier tipo de servicio en el gobierno municipal.

Además de esto, en enero del 2015, luego de pedir licencia al gobierno municipal de Soledad para competir por la gubernatura en ese momento, Ricardo Gallardo Cardona fue detenido por la Procuraduría General de la República, acusado de desviar más de 200 millones de pesos de las arcas municipales.

"Estuvo casi un año en prisión y salió libre por un tecnicismo, porque entonces la Procuraduría General de la República lo acusó de un delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, pero el juez encargado de su caso, consideró que este tipo penal no procedía porque los recursos eran lícitos, es decir, venían de las arcas municipales", señaló la diputada panista.

"Entonces, Gallardo fue liberado no porque sea inocente, sino por una falla en el proceso y por eso hoy lo tenemos como candidato a gobernador en San Luis Potosí", agregó la diputada federal.

Recalcó que en meses recientes "ustedes han dado cuenta que diversos medios comunicación han hecho público que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investiga a Ricardo Gallardo Cardona y a su familia, por presuntamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y por una red de lavado de dinero cuando se desempeñó como presidente municipal en Soledad de Graciano Sánchez, así como por haber realizado transferencias de personas vinculadas con el crimen organizado".

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez recordó que alguna vez el presidente López Obrador dijo que Ricardo Gallardo era "un mafiosillo", por lo que la pregunta concreta es "¿es un mafioso o no?, están encubriendo a un narcotraficante, ¿qué intereses tiene el gobierno de que llegue a la gubernatura?".