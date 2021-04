Piden IMSS a vacunados contra Covid mantener medidas preventivas

Pese a recibir la vacuna contra el Covid-19, las personas inmunizadas deben mantener las medidas de prevención, como la sana distancia, el lavado frecuente de manos y el uso correcto del tapabocas, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí.

Esto, tras referir que el virus SARS-CoV-2 puede transmitirse de mano en mano entre personas inoculadas y no inoculadas.

Se señaló que es de vital importancia mantener el uso correcto del cubrebocas, el cual debe tapar no solo la boca, sino también la nariz para evitar expulsar o inhalar las partículas de saliva que pueden contener el virus.

Se llamó a la población a continuar con la sana distancia, no acudir a reuniones o lugares concurridos en donde puedan tener contacto con personas enfermas y que se encuentren en la etapa asintomática, pero con posibilidades de contagiar a los demás.

El IMSS en San Luis Potosí espera que la cobertura de vacunación contra el Covid siga avanzado entre la población, externó; sin embargo, exhortó a no relajar medidas preventivas, ya que aún existe población vulnerable que puede estar expuesta a los efectos de la enfermedad.