Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) del Ayuntamiento de San Luis Potosí, exhortaron a la ciudadanía y locatarios a disponer de los residuos sólidos que se generan en los mercados municipales ante el incremento de los mismos por la temporada decembrina.

Hace algunos días la Unión de Comerciantes en Pequeño del Mercado República informaron que desde hace una semana no se llevaron de forma adecuada los contenedores de basura de la zona de transferencia de este espacio comercial, por lo que exhortaron a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto.

Al respecto, el titular de Ecología, Jaime Mendieta Rivera, informó que de forma diaria se realiza la recolección de los contenedores de basura en la zona de transferencia del mercado República, lo que equivales a una recolección de más de 40 toneladas de residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, recordó que durante las temporadas decembrinas es común que la recolección de basura incremente en un 30 por ciento, por lo que exhortó a los locatarios a depositar la basura de la manera correcta.

Por su parte, el titular de la UGCH, Jesús Becerra informó que los cuatro mercados municipales se encuentran funcionando con un horario extendido lo que ocasiona que los residuos sólidos urbanos que se generan en este espacio incrementen, "yo les pido de mucho favor a los locatarios y ciudadanos que visitan estos centros de abasto tradicionales a que mantengamos las zonas más limpias posibles y depositemos los residuos en donde van".

