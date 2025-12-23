Piden no regalar mascotas si no las van a cuidar

El servicio de Ambudog de Soledad (veterinaria ambulante para mascotas) hizo un llamado a las madres y padres de familia para que en esta Navidad, eviten regalar mascotas a sus hijas e hijos si no existe un compromiso de largo plazo para hacerse responsables de dichos animales.

Aclaró que, si bien Ambudog brinda servicios específicos e itinerantes para la salud de las mascotas, no se cuenta con un espacio para resguardar a perros o gatos abandonados. "Es un tema complicado para nosotros, pero tratamos de trabajar en coordinación con otras áreas municipales, como Ecología, para implementar soluciones a la problemática de las mascotas abandonadas", declaró el funcionario encargado de la operación del programa ambulante, José Antonio Zamarripa Quintero.

El servicio de Ambudog, a lo largo del 2025, aplicó más de dos mil 600 vacunas y otorgó igual número de consultas veterinarias y desparasitaciones en todo el territorio soledense, apuntó el entrevistado.

Mencionó también que ya se está buscando el acercamiento y coordinación con el Refugio y Hospital "Huellitas", inaugurado recientemente por el Gobierno del Estado, para poder tener más alternativas de atención y canalización de animales en situación de abandono por parte de sus propietarios.

