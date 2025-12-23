Piden no regalar mascotas si no las van a cuidar
El servicio de Ambudog de Soledad (veterinaria ambulante para mascotas) hizo un llamado a las madres y padres de familia para que en esta Navidad, eviten regalar mascotas a sus hijas e hijos si no existe un compromiso de largo plazo para hacerse responsables de dichos animales.
Aclaró que, si bien Ambudog brinda servicios específicos e itinerantes para la salud de las mascotas, no se cuenta con un espacio para resguardar a perros o gatos abandonados. "Es un tema complicado para nosotros, pero tratamos de trabajar en coordinación con otras áreas municipales, como Ecología, para implementar soluciones a la problemática de las mascotas abandonadas", declaró el funcionario encargado de la operación del programa ambulante, José Antonio Zamarripa Quintero.
El servicio de Ambudog, a lo largo del 2025, aplicó más de dos mil 600 vacunas y otorgó igual número de consultas veterinarias y desparasitaciones en todo el territorio soledense, apuntó el entrevistado.
Mencionó también que ya se está buscando el acercamiento y coordinación con el Refugio y Hospital "Huellitas", inaugurado recientemente por el Gobierno del Estado, para poder tener más alternativas de atención y canalización de animales en situación de abandono por parte de sus propietarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Reportan cancelación de vuelo Dallas–SLP
Martín Rodríguez
Un pasajero denunció que un vuelo fue cancelado y regresado al aeropuerto de origen por presuntas fallas en los radares
Presentan iniciativa de reforma para proteger a niños de violencia sexual en escuelas
Pulso Online
La Fundación Granito de Arena y el Diputado Luis Fernando Gámez Macías presentan propuesta de reforma a la Ley de Educación de San Luis Potosí.
Piden manejo adecuado de basura en mercados de SLP
Rolando Morales
Basura en mercados incrementa hasta 30% en diciembre....