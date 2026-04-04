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Piden nuevo decreto para regularizar autos "chocolate"

Denuncian cobros de hasta 20 mil pesos y piden nuevo decreto con controles

Por Ana Paula Vázquez

Abril 04, 2026 01:50 p.m.
A
Piden nuevo decreto para regularizar autos "chocolate"

El programa federal para regularizar vehículos de procedencia extranjera dejó un saldo de alrededor de dos millones de unidades aún fuera de la legalidad, además de un mercado de intermediarios que elevó los trámites hasta 20 mil pesos, pese a que durante su vigencia se logró legalizar cerca de tres millones de automóviles en el país.

El dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), Antonio Tirado, advirtió que el esquema, concluido en diciembre pasado, terminó por distorsionarse debido a la intervención de gestores y "coyotes", quienes aprovecharon la demanda ciudadana para encarecer un proceso que originalmente había sido anunciado con costos mucho menores.

A la par del sobreprecio, señaló que el desorden entre organizaciones involucradas en la gestión provocó duplicidad de registros, inconsistencias en los padrones y conflictos internos, situación que -dijo- hoy mantiene incertidumbre entre propietarios que aún no han logrado obtener certeza jurídica sobre sus unidades.

Frente a este panorama, planteó la necesidad de impulsar un nuevo decreto federal, pero bajo controles más estrictos que cierren espacios a la corrupción y garanticen que solo puedan regularizarse vehículos que ya se encuentran en territorio nacional.

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Entre las medidas propuestas, mencionó la revisión física obligatoria de cada automóvil y la verificación previa para descartar reportes de robo antes de cualquier trámite. Además, llamó a las agrupaciones del país a crear un padrón nacional gratuito y transparente, para que se pueda presentar una propuesta  al gobierno federal y evitar que la regularización se conviertan en un negocio.

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