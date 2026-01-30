logo pulso
Piden proteger tuberías por el frío

Por Samuel Moreno

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Piden proteger tuberías por el frío

Hasta el momento, el organismo operador de agua Interapas no ha recibido reportes de daños en la red hidráulica derivados de las bajas temperaturas registradas en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

De acuerdo con el organismo, las tuberías que suelen presentar afectaciones durante la temporada invernal son aquellas que se encuentran expuestas, principalmente las conectadas a tinacos o medidores, mientras que la infraestructura subterránea no ha mostrado incidencias.

Interapas precisó que, hasta ahora, no se han alcanzado temperaturas suficientemente bajas en la zona metropolitana — conformado por San Luis capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos — como para provocar rupturas o fallas en la red de distribución de agua potable, por lo que el servicio opera con normalidad.

No obstante, el organismo reiteró el llamado a la población para proteger instalaciones expuestas, como medidores y tuberías externas, a fin de prevenir posibles daños ante descensos más severos de temperatura en los próximos días.

Finalmente, Interapas informó que mantiene activos sus protocolos de monitoreo y atención durante la temporada invernal, así como cuadrillas operativas disponibles.

 para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la infraestructura hidráulica, además de exhortar a los usuarios a reportar de manera oportuna cualquier fuga o anomalía para una atención inmediata.

