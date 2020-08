Piden tapar hoyanco en Fracc. San Leonel

Desde hace dos meses, vecinos del Fraccionamiento San Leonel reportaron un hundimiento que se encuentra en la esquina de Lourdes y Caldera que ya ha provocado accidentes, hasta el día de hoy las autoridades no han atendido el llamado de los colonos.

Alejandro Huerta quien vive por la zona, recordó que a un día de que se festejara el Día del Padre, un vehículo tripulado por una ama de casa, cayó en el hoyanco, provocando pérdidas económicas para la afectada y un tremendo susto, pues mientras se desplazaba por la zona se abrió el boquete.

"Ese día la joven estaba muy asustada, tuvo que venir una grúa para que sacara el auto del hoyanco", señaló.

Paloma Chávez, quien también vive por el lugar, lamentó que a dos meses de que se hiciera el agujero las autoridades no hayan dado respuesta, mientras tanto, el orificio cada vez se hace más grande, incluso está a nada de "tragarse" la señalética naranja que colocaron representantes del área de Tránsito, para advertir a los automovilistas del riesgo.

"Es lamentable que solo hayan venido a colocar la barra naranja, pero no a reparar la falla, no podemos estar así, no sabemos que ocurra, pero el agujero cada vez se hace más grande", denunció.