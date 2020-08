"Piolín Show", de la risa a tránsito por unas monedas

Con silbato en mano, en ocasiones con maquillaje y mucha esperanza de conseguir recursos que le permitan seguir adelante, Juan Palencia Rivera mejor conocido como el payaso "Piolín Show" acude diariamente al cruce ubicado en Hidalgo y Julián de los Reyes a prestar sus servicios como tránsito, a cambio de monedas que le permitan sacar a su familia adelante.

El joven desde hace 18 años se dedica a dar alegrías a los potosinos, sin embargo, el Covid-19 terminó con su carrera como payaso, por ello, hoy realiza la labor de tránsito a cambio de apoyo económico.

"Yo no soy un profesional del tránsito, solo un 50% de los conductores me hacen caso, pero trato de concientizar a la gente que cruza de que no se distraiga con el celular, o a los que manejan les pido que se pongan su cinturón y cedan el paso al peatón, esta es la manera que encontré para obtener recursos y comprar mis medicamentos, pues a la semana me gasto de mil a mil 500 pesos más el medicamento controlado, más los gastos de la casa y los gastos de la comida", señaló.

Afirmó que la falta de shows y oportunidades laborales en las empresas por el padecimiento que posee, fue lo que lo orilló a buscar una opción de obtener ingresos.

"El Covid me afectó en mi labor, en mi vida, en mi persona, no puedo estar saliendo a la calle constantemente porque tengo problemas en los pulmones desde chiquito, además padezco de ataques de epilepsia y pie equino varo", manifestó.

El payaso, hoy tránsito, solicitó el apoyo de los empresarios potosinos para que le den una oportunidad laboral que le permitan obtener los recursos suficientes para salir adelante ante la pandemia, pues señaló que tener una discapacidad no es una limitante para emplearse.

"Ninguna de las empresas que existen me quieren contratar, ni tampoco en el centro me dan una oportunidad laboral, porque cuando les digo que tengo epilepsia, me dicen que soy una persona de alto riesgo y no me dan la oportunidad de emplearme", lamentó.

"Piolín Show" solicitó a la población ser tolerante con su labor y afirmó que toda aquella persona que quiera apoyarlo puede comunicarse al teléfono 4441061732.