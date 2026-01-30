Placas del Mundial sí costarán casi $2,500

Solicitar placas vehiculares conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 en San Luis Potosí implicará un pago adicional cercano a los 2 mil pesos, luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma a la Ley de Hacienda que crea este nuevo cobro, inexistente hasta ahora en la legislación estatal.

La modificación establece que este trámite será completamente independiente del control vehicular ordinario, por lo que no sustituye ni reduce los pagos habituales por alta, canje o reposición de placas.

Es decir, quienes opten por una placa especial deberán cubrir ambos conceptos. El costo fue fijado en 16.70 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que con el valor vigente en 2026 equivale a mil 959.07 pesos.

La reforma, promovida por el Ejecutivo estatal y avalada por mayoría en el Pleno, sostiene que el nuevo cobro busca evitar afectaciones a la recaudación y prevenir exenciones implícitas en los derechos de control vehicular, al tratarse de un esquema opcional y adicional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, la legisladora Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, señaló que la propia reforma contempla la posibilidad de otorgar beneficios fiscales temporales.

La ley faculta al Ejecutivo estatal a definir mediante decreto los programas bajo los cuales se emitirán las placas conmemorativas, así como su diseño, vigencia y condiciones de uso, sin modificar el monto aprobado por el Congreso.