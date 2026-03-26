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"Plan B" no afectará al Congreso de SLP: Serrano

El diputado explicó que operan actualmente con 0.5 por ciento del gasto estatal

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 26, 2026 04:55 p.m.
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Héctor Serrano Cortés / Foto: Pulso

Héctor Serrano Cortés / Foto: Pulso

El Congreso del Estado de San Luis Potosí mantendrá su presupuesto sin incrementos pese al nuevo tope planteado en la reforma electoral federal (Plan B), que establece un límite de hasta 0.7 por ciento del gasto estatal para los Congresos locales.

El diputado Héctor Serrano Cortés informó que el Legislativo opera actualmente en 0.5 por ciento y que ese porcentaje no será modificado.

El legislador indicó que, bajo el nuevo parámetro, el Congreso tendría posibilidad técnica de ampliar su presupuesto; no obstante, rechazó esa opción. "Tendríamos que incrementarnos en el Congreso dos puntos porcentuales para llegar al 70 por ciento. Obviamente, no lo vamos a proponer", señaló.

Precisó que el ajuste implicaría alrededor de 100 millones de pesos adicionales, en un contexto en el que el presupuesto del Congreso se ubica en aproximadamente 320 millones de pesos. Sobre ese escenario, reiteró que no se promoverá ningún incremento. "No me parece que sería correcto de cara a las potosinas y potosinos", afirmó.

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Serrano Cortés adelantó que la propuesta en la Junta de Coordinación Política será mantener el presupuesto en los términos actuales. Sostuvo que el nivel de gasto del Congreso estatal se encuentra por debajo de la media nacional. "Ha quedado perfectamente claro y evidenciado que estamos por debajo de la media", dijo.

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