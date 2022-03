Planea el gobierno estatal laboratorios para producir medicamentos oncológicos

Ante la falta de abasto de medicamentos oncológicos por parte del gobierno federal a instituciones de Salud de San Luis Potosí, la administración estatal planea tener laboratorios capaces de producir los fármacos.

Ricardo Gallardo, titular del ejecutivo estatal, comentó que dicha inversión sería totalmente con recursos estatales a fin de tomar la responsabilidad de asegurar el abasto de este tipo de medicamentos.

"Va a ser 100% recurso estatal, no va a ser federal, porque si nos ponemos a esperar a que tengamos todo completo, pues no va a suceder, no con el actual gobierno federal, sino con cualquiera que llegue, entonces el estado tiene que asumir su responsabilidad", comentó.

Añadió que hay niños, hombres, mujeres y adultos mayores que no cuentan con su abasto regular de medicamentos oncológicos y lo más sencillo es simplemente echar la culpa a la federación de que no ha mandado el producto.

Dijo además que ya se comprometieron los primeros 80 millones de pesos de inversión con estos laboratorios para este 2022, más unos 200 millones de pesos adicionales para el próximo año.