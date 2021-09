Planta de BMW en SLP no sufre déficit de semiconductores, afirman

De momento, la ensambladora alemana BMW Group Planta San Luis Potosí no ha sufrido afectaciones en su cadena de suministro por el déficit de semiconductores que ha causado paros técnicos en fabricantes automotrices de todo el mundo.

En entrevista con EL UNIVERSAL San Luis Potosí, Carlos García, gerente de Recursos Humanos, Marketing y Programas de Talento en BMW Group, afirmó que a la fecha no ha sido necesario realizar ajustes en horarios de la plantilla laboral.

"Hasta el momento no, hemos sido de los afortunados que no hemos padecido esta situación, sabemos que varias plantas en México y el mundo lo han sufrido, nosotros afortunadamente no", subrayó.

Destacó que el equipo de logística sigue haciendo el mayor esfuerzo por mantener el stock suficiente no sólo de este equipo, sino de toda la proveeduría en general. "Mis respetos y admiración para nuestro equipo, que está haciendo todo lo posible para que eso no suceda y el impacto sea lo menos, estamos preparados, tenemos mucha confianza en nuestro equipo", insistió.

El desabasto de semiconductores ha causado una crisis en la industria automotriz con paros técnicos en plantas de diversas fabricantes, tal es el caso de General Motors, que en su planta de producción en territorio potosino el paro técnico se ha extendido por varios meses.