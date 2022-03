Plantea gobierno de SLP posibilidad de extender RedMetro

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El proyecto de la RedMetro llegaría hasta Ciudad Satélite en beneficio de trabajadores y familias, así lo manifestó este martes el mandatario estatal Ricardo Gallardo tras reunirse con el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima.

Lo anterior se da luego de que el diplomático planteó al gobernador la problemática de la movilidad de los trabajadores que laboran en empresas asiáticas en el Parque Industrial de Colinas de San Luis contiguo a Ciudad Satélite.

Tras conocer sobre el tema, el mandatario comentó que "el parque industrial que está pasando el libramiento es un parque japonés y coreano, queremos extender la RedMetro hasta ese parque industrial, estamos buscando la ayuda de inversionistas para que podamos extender este sistema de transporte metropolitano hasta allá".

No obstante, el gobernador no precisó si se trataría de una extensión de la primera ruta de carril preferente que es la que iría desde El Saucito, pasando por el Centro Histórico y hasta la zona industrial o si se tratará de una línea completamente diferente y adicional a las primeras dos planteadas, junto a la llamada "perimetral" que correría a lo largo de todo el anillo periférico de la ciudad.

Cabe destacar que en los últimos días, la SCT interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las irregularidades de administraciones pasadas en la ejecución del recurso de Banobras para el proyecto de RedMetro, asimismo señaló que sería ahora por Avenida Industrias y no por la carretera 57 que circularía esta primera ruta.