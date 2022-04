Plantean modificar ruta de Procesión del Silencio

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 7 (EL UNIVERSAL).- Ante la invasión de la Plaza de Armas por manifestantes y algunos comercios ambulantes, Tradiciones Potosinas ha decidido de forma preventiva contemplar una ruta como plan "B", ante la posibilidad de que el gobierno del estado no llegue a un acuerdo con los quejosos para que liberen la plaza principal del centro.

Claudia Peralta, directora municipal de turismo declaró en entrevista este día que, Tradiciones Potosinas A.C. ya les notificó cuál sería la nueva ruta y las calles que se estarían abordando ante la obstrucción del cuadrante que abarca Palacio de Gobierno y la Posada del Virrey.

"Tradiciones Potosinas ya tiene un plan B, en el caso de que no se pueda hacer el recorrido tradicional pues se contemple algún otro recorrido, se haría una modificación porque no podrían pasar porque están ahí los manifestantes", precisó.

La organización de la Procesión del Silencio puso a la venta más de 5 mil sillas para el público.

Aunque prefirió no adelantar este plan B, dijo que se tiene confianza en que los manifestantes logren liberar este espacio para que la procesión tenga la solemnidad que merece pues es el evento turístico más importante para el Estado, y se tienen altas expectativas después de dos años de que se suspendió.

"Nosotros queremos promover que no se pierdan las tradiciones, la Procesión del Silencio es el evento turístico más importante de todo el Estado, estamos apoyando con la organización y difusión, el tema de los lugares no nos corresponde directamente", añadió.