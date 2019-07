Planteles dejan fuera a alumnos para becas

Algunos estudiantes de educación media superior quedaron fuera de la beca "Benito Juárez", debido a criterios establecidos por directores de los planteles donde estudian, sin embargo, se dará cobertura al 100%, justificó Gabino Morales Mendoza, coordinador estatal de los Programas de Desarrollo Integral del Gobierno Federal en San Luis Potosí.

Comunicó que la Secretaría de Bienestar solicitó a los directivos realizar los censos de la población estudiantil, quienes tomaron los datos respectivos, sin embargo, aplicaron discernimientos en algunos alumnos.

"No ingresaron al alumno porque tenía una beca o porque no la quería. El criterio lo tomó el director. Al observar nosotros esta conducta, decidimos levantar el censo del joven que no estaba inscrito, y yo creo se regulariza para estas fechas para entregar al 100%", externó.

Afirmó que durante este mes concluye la verificación de las personas beneficiarias, cuyo padrón es de los más altos de la república a pesar de que la población es inferior a otros estados.