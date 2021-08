Plataformas de comida a domicilio han salvado a restaurantes: Canirac

Luego de que a inicios de la pandemia la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) delegación San Luis Potosí, denunció excesivos cobros en comisiones por parte de las plataformas de servicio de entrega de comida a domicilio, hoy el panorama ha cambiado, reconoció en entrevista el presidente de este organismo empresarial, Eduardo Kassis Chevaile.

"Nuestro ex presidente de Canirac San Luis Potosí, Juan Carlos Banda Calderón, hace unos meses hizo un destape sobre el excesivo cobro de comisiones que hacían las plataformas, entabló una guerra nacional, fue un tema nacional y eso permitió que hoy sean comisiones muchos más accesibles" señaló.

Aseguró que las compañías que ofrecen este servicio a lo largo de la pandemia se sensibilizaron y hoy tienen mejores tratos, lo cual ha contribuido en gran manera para que los restaurantes logren sobrevivir a esta contingencia sanitaria.

"Ahora tenemos mejores tratos con las plataformas, antes todos los envíos eran gratuitos porque el cobro era sólo al restaurante y actualmente es dividido también con el particular que hace el pedido, es mucho mejor y por ello los restaurantes hemos podido sobrevivir gracias a las plataformas".

Finalmente, confesó que con la colaboración de las plataformas se ha logrado que los productos no bajen su calidad pese a que salen del restaurante, ya que los establecimientos se especializan en cuidar desde el empaque, la conservación, la presentación de los alimentos y por su parte los repartidores se encargan del manejo adecuado para no afectar los productos durante el traslado.