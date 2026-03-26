Pocas denuncias contra el vandalismo en la capital

Pese a que anteriormente autoridades municipales expresaron públicamente ante medios de comunicación que únicamente en el espacio de la Alameda Juan Sarabia, en 2025 se detectaron más de 75 incidentes relacionados con vandalismo, principalmente contra el alumbrado público, la Sindicatura Municipal tan solo ha logrado presentar un total de 9 casos de vandalismo ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con información entregada vía una solicitud de transparencia.

Denuncias y cifras oficiales de vandalismo

Cabe resaltar que este medio solicitó al Ayuntamiento de San Luis Potosí, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la cantidad de actos de vandalismo realizados a la infraestructura pública durante el 2025 registrados por la autoridad municipal.

Así como la cantidad de denuncias emitidas por la Sindicatura Municipal por actos de vandalismo y cuántas de estas denuncias fueron remitidas ante la Fiscalía General del Estado.

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En respuesta, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Luis Potosí emitió la respuesta con el número de folio 240474426000080 en la que señala que la Sindicatura Municipal únicamente cuenta con un total de 9 casos de vandalismo contra la infraestructura pública municipal, siendo la misma cantidad de denuncias generadas y denuncias que llegaron ante la FGE.

Declaraciones del alcalde y autoridades municipales

Esto pese a que el pasado 17 de enero, tanto el alcalde Enrique Galindo Ceballos como la Dirección de Servicios Municipales señalaron que en el 2025 se registraron más de 75 casos de vandalismo tan solo en un espacio, siendo este la Alameda Juan Sarabia el punto de mayor concentración para esta clase de hechos.

Las principales violaciones, de acuerdo con las autoridades municipales, correspondieron principalmente a cortes directos en el cableado, quema de líneas, jaloneo de instalaciones aéreas o manipulación en registros subterráneos.