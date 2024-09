Personal del PJF mantiene paro; preparan litigio

Juzgados federales y tribunales colegiados del Noveno Circuito, tanto trabajadores como jueces acordaron mantener el paro total de actividades en asuntos no esenciales, como respuesta a la reforma judicial.

Roberto Vega Turrubiartes, secretario del Tribunal Colegiado, informó que el paro se realiza de manera paralela a los mecanismos jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa para promover las actividades jurisdiccionales que correspondan a la violación procedimental.

Explicó que en el caso particular del Poder Judicial Federal, el Congreso de la Unión no es un Congreso constituyente, y por lo tanto, no está creando una nueva constitución como para desaparecer a la Suprema Corte.

Precisó que los cambios en la forma de gobierno del país no se derivan de cambios constitucionales a los documentos ya existentes, porque generalmente y en todos los países surgen de una revolución, y no es el caso de México, y por lo tanto están violando preceptos legales fundamentales.

A nombre de los funcionarios judiciales y trabajadores del Poder Judicial, informó que no participarán en protestas en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, porque su pronunciamiento en cualquier sentido ya es irrelevante sí la aspiración para la reforma era que la mayoría de las legislaturas hubieran aprobado lo que de todos modos es ilegal.